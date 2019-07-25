16 Августа 2020
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Спор о строительстве первый микрорайон Нижневартовска (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

Глава Нижневартовска выступил арбитром в споре жителей первого микрорайона об обустройстве дворов

По инициативе главы Нижневартовска Василия Тихонова в администрации прошла встреча жителей первого микрорайона, который участвует в "Марафоне благоустройства". У них возник конфликт из-за оформления придомовой территории, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Ранее вартовчане не смогли договориться, как оформить придомовые территории – не согласовали проекты "перезагрузки": одни жители хотели детскую площадку, другие – больше парковочных мест, третьи – шлагбаум у дома. В ситуацию вмешался Тихонов, к которому обратились за помощью собственники домов №6, 6-А, 2-Б по улице Омской и 11-А, 13-А по проспекту Победы.

Встречу провел заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев. В разговоре также приняли участие руководители обслуживающих микрорайон организаций "Жилищный трест №1" и "Управляющая компания №1". Жильцы домов 11-А и 13-А по проспекту Победы поспорили из-за парковки: раньше она номинально была общей. Сейчас собственники из дома №13-А решили свою парковку отгородить. В этом дворе, говорят жители, машины оставляют все желающие, включая работников и гостей расположенных рядом предприятий и офисов. Представители дома №11-А по проспекту Победы выступили против ограничения проезда. Шлагбаум, по мнению одной из жительниц, усугубит ситуацию с парковками.

Спор о строительстве первый микрорайон Нижневартовска(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Спор о строительстве первый микрорайон Нижневартовска(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

По словам Коротаева, закон наделил собственников правом самостоятельно, но с учетом мнения большинства распоряжаться своей придомовой территорией. При этом никто не мешает жителям соседних домов договариваться.

"Установить шлагбаум жильцы имеют возможность только на отведенной к их дому территории. Муниципальные проезды закрывать никто не намерен. За счёт средств управляющих компаний будет оборудовано четыре машиноместа для людей с ограниченными возможностями здоровья. Есть возможность сделать еще 10 дополнительных мест с обеих сторон дома №11-А по проспекту Победы. Решение принять должны жители. Установка шлагбаума – процедура непростая, необходимо согласовать это с различными службами. Кроме того, установка проводится за счет средств собственников", - сказал он.

Спор о строительстве первый микрорайон Нижневартовска(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Жильцы дома не планируют менять свое решение. Оно продиктовано желанием ограничить проникновение во двор "чужого" транспорта.

Жительница дома 13-А по проспекту Победы Оксана Гасанова после встречи заявила, что её результатами довольна.

"У нас вопросов ни к администрации, ни к управляющей компании не было. Считаю, что проблема надумана изначально. Просто были затронуты личные интересы. Но каждый радеет за своё имущество. Жители нашего дома единогласно считают, что установка шлагбаума решит проблему хаотичных парковок", - сказала она.

Также жители первого микрорайона совместно с управляющими компаниями решили после "Марафона благоустройства" озеленить дворы.

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Глава Нижневартовска выступил арбитром в споре жителей первого микрорайона об обустройстве дворов

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Теги: Василий Тихонов, мэр Нижневартовска, первый микрорайон, марафон благоустройства



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