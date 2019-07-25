"Оба водителя были трезвые": на Среднем Урале иномарка не поделила дорогу с мотоциклом

В уральском городе Качканар произошла авария с участием легковушки и мотоцикла.

Как сообщили Накануне.RU в городском МО МВД, все случилось на улице Свердлова. Прибывшие на место госавтоинспекторы установили, что 39-летний водитель автомобиля "Форд Фокус" при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу "Ямаха" под управлением 20-летнего молодого человека.

В результате мотоциклист получил травмы и с переломом бедра был госпитализирован в хирургическое отделение городской больницы.

"Оба водителя на момент ДТП находились в трезвом состоянии. По данному происшествию ведется расследование", - добавили в полиции.