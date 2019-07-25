16 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
ДТП в Качканаре (2019) | Фото: ГУ МВД по Свердловской области

"Оба водителя были трезвые": на Среднем Урале иномарка не поделила дорогу с мотоциклом

В уральском городе Качканар произошла авария с участием легковушки и мотоцикла.

Как сообщили Накануне.RU в городском МО МВД, все случилось на улице Свердлова. Прибывшие на место госавтоинспекторы установили, что 39-летний водитель автомобиля "Форд Фокус" при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу "Ямаха" под управлением 20-летнего молодого человека.

В результате мотоциклист получил травмы и с переломом бедра был госпитализирован в хирургическое отделение городской больницы.

ДТП в Качканаре(2019)|Фото: ГУ МВД по Свердловской области

"Оба водителя на момент ДТП находились в трезвом состоянии. По данному происшествию ведется расследование", - добавили в полиции.

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"Оба водителя были трезвые": на Среднем Урале иномарка не поделила дорогу с мотоциклом

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Теги: мотоцикл, ДТП, Средний Урал



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