На выборы глав на Ямале заявились кандидаты с судимостями

В сентябре в двух ямальских поселках пройдут выборы глав. Прием документов от кандидатов завершен, в списках потенциальных мэров оказались кандидаты с судимостями, передает корреспондент Накануне.RU.

Поселок Ханымей Пуровского района хотят возглавить пять кандидатов, действующий глава Адриан Лешенко в кампании не участвует. Один самовыдвиженец уже получил отказ в регистрации, удостоверение кандидата комиссия выдала пока лишь представителю ЛДПР Сергею Будкевичу. На пост главы поселка претендует старший мастер службы по ремонту скважин Сергей Ганьжин. Самовыдвиженец был судим по уголовной статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Судимость снята в 2005 г.

Кандидатом от "Единой России" стал директор управления муниципального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления Азат Мектепкалиев. В порядке самовыдвижения в выборах участвует начальник отделения по охране ЛАЭС "Ханымей" Алексей Адаркин.

Поселок Горковское хочет возглавить пенсионер Владимир Шибов. У него имелась судимость по ч. 2 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Она погашена в 2007 г. Всего в выборах участвует четыре человека, в том числе действующий глава Виктор Фризоргер, его поддержала "Единая Россия". ЛДПР отправила на выбора сотрудника администрации Юрия Конева, документы сдал заведующий ветучастком Тарас Бармак.