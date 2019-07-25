"Первая стерва ": в сети обсуждают 31-летнюю сожительницу нового премьер-министра Великобритании

В Великобритании не принято говорить "первая леди" – первой леди королевства всегда будет его королева. К тому же, избранница нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не является его супругой – пара сожительствует. Тем не менее, внимание к 31-летней карьеристке Кэрри Саймондс приковано: девушка очень амбициозна, сама занимается политикой, изменила имидж бойфренда и, поговаривают, именно она стоит за его нынешним избранием главой кабинета министров. В общем, шея, которая будет вертеть головой британского правительства в ближайшее время.

К Кэрри Борис ушел от жены, с которой прожил четверть века. О свадьбе, судя по всему, пока речь не идет, но Саймондс точно будет появляться в резиденции премьера.

Как пишет британский Tatler, Саймондс – идеальный пример миллениала-консерватора. Дочь медиамагната, Кэрри росла в престижных районах Лондона и посещала элитные школы Годольфин и Латимер. В 2010 году – в возрасте 22 лет – девушка пришла работать в политический пиар. Она начала работать в парламенте, приобрела полезные связи и влияние. Кэрри стала настолько влиятельна, что смогла заткнуть критиков-моралистов, когда стало известно об их с Борисом романе (он старше девушки на 20 лет и был в браке на тот момент). Амбиции, стервозность, энергичность – такими словами характеризуют новую "первую леди" Великобритании.

В прошлом году Саймондс вроде как оставила политику и начала работать с некоммерческими организациями (прямо Клэр Андервуд из "Карточного домика"), но, как говорят, возвращение влияния Джонсона и его самого в большую политику – ее рук дело.