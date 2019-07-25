Москва пообещала ответ, если СБУ взяла российских моряков в заложники

МИД РФ выясняет обстоятельства задержания Украиной российского танкера для принятия адекватных мер.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о задержании в черноморском порту Измаил российского нефтеналивного танкера Neyma ("Нейма").

Сотрудники СБУ провели задержание вместе с Военной прокуратурой. Сообщается, что танкер задержан "за блокирование украинских военных кораблей в Керченском проливе".

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что, если россиян захватили в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права.

"Последствия не заставят себя ждать", - сказали РИА Новости в МИД РФ.