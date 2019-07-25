16 Августа 2020
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Общество Челябинская область
полигон ТБО в Полетаево (2018) | Фото: Накануне.RU

УФАС возбудило дело на полигон ТБО в Полетаево из-за высокого тарифа на мусор после субботников

УФАС возбудило дело о злоупотреблении доминирующим положением в отношении полигона ТБО в Полетаево, сообщила руководитель антимонопольного органа Анна Козлова, передает корреспондент Накануне.RU.

Полигон ТБО отказывается принимать мусор от субботников по установленной цене, завышая ее в несколько раз.

"Мы считаем, что это злоупотребление доминирующим положением, потому что они должны принимать по регулируемой цене", - подчеркнула Анна Козлова.

Заместитель руководителя Челябинского УФАС Елена Рысева отметила, что даже в случае, если антимонопольный орган придет к выводу, что мусор после субботников не относится к ТКО, будет поставлен вопрос об установлении монопольно высокой цены.

"На сегодня у полигона существует четыре ценовые категории: регулируемый мусор ТКО это 734 рубля за тонну, промышленные отходы – 1 тыс. 250 руб., мусор от строительных компаний – 1 тыс. 600, а отходы от субботников 1 тыс. 339. Полигону предстоит убедить антимонопольный орган, что здесь происходит какое-то уникальное захоронение мусора, что тариф выше, чем промышленные отходы", - сообщила она.

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УФАС возбудило дело на полигон ТБО в Полетаево из-за высокого тарифа на мусор после субботников

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Теги: УФАС, полигон ТБО в Полетаево, субботник, мусор, ТКО, отходы,



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