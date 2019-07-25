В "Нафтогазе" не верят, что Россия сможет обойтись без украинского транзита, но на всякий случай готовятся

Россия не сможет длительное время поставлять газ в Европу без транзита через Украину. В этом уверен руководитель газового интегрированного бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов.

На презентации новой стратегии добычи газа на Украине он заявил, что не верит в то, что "поставки газа в Европу могут продолжаться без транзита через Украину более трех месяцев". При этом конкретных причин он не назвал, но предупредил, что Россия может потерять "своего самого экономически выгодного клиента в Европе".

Интересно, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев и Москва в ближайшее время неизбежно договорятся о транзите российского газа по территории Украины. Однако никаких действий к этому Киев не предпринимает.

В то же время директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил в Facebook, что вместе "Нафтогазом" начинают готовиться к полному прекращению транзита через Украину и возможностью начать поставку газа в страну через Трансбалканский газопровод из Катара. Правда, уточнил, что сначала надо решить основную проблему - договориться с Турцией о проходе танкеров с топливом через пролив Босфор.

В России подчеркивают, что на Украине смешивают вопросы транзита и поставок газа в саму страну. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что Киев рискует вообще оказаться без газа, если не заключит контракт на его прямую поставку.