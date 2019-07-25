16 Августа 2020
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Общество Пермский край
(2004) | Фото: Накануне.ru

Жители Прикамья, которые перенесли операцию на сердце или инфаркт, смогут год получать бесплатную терапию

В Прикамье в 23 больницах в этом месяце стартовал пилотный проект: пациенты, перенёсшие нестабильную стенокардию, инфаркт или операцию, связанную с атеросклеротическим поражением сердечно-сосудистой системы, смогут год бесплатно получать препараты для профилактики послеоперационных осложнений и повторных сосудистых катастроф. Почему именно год? Именно это время после или вмешательства является самым опасным для пациента. Реализация проекта в 2019 г. будет стоить региональным властям 86,9 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Главный врач Краевого клинического кардиологического диспансера Кирилл Прохоров полагает, что именно в первый год после коронарного события или вмешательства на сосудах чаще всего могут возникнуть осложнения.

"Если пациент выписывается из кардиологии стационара, препараты ему выдают ему на три месяца. Когда пройдёт два, пациент записывается к участковому терапевту, где ему выдают электронное направление на обследование и консультацию кардиолога", - сказал он и добавил, что с результатами обследований пациент идёт на приём к кардиологу, где ему вновь выдают лекарства. Далее процедура повторяется на шестой и девятый месяц после дня выписки из стационара.

Отметим, ранее стало известно, что жители региона смогут в режиме онлайн следить за тем, как и в каком количестве меинздрав привлекает на работу как узких специалистов, так и врачей в целом.

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Жители Прикамья, которые перенесли операцию на сердце или инфаркт, смогут год получать бесплатную терапию

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Теги: кардиология, сердце, терапия, лекарства



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