В Кургане несколько СНТ и крупных предприятий на два дня останутся без газа

В Кургане несколько садоводств и крупных предприятий на два дня останутся без газоснабжения.

Как сообщили Накануне.RU в компании "Газпром газораспределение Курган", это связаны с плановыми ремонтными работами на газопроводе высокого давления.

Специалисты компании будут менять запорную арматуру.

Газа не будет с 8.00 6 августа до 16.00 8 августа в СНТ "Просвещенец", "Галкино", "Спецавтохозяйство", "Энергетик-1", а также в микрорайонах "Карчевская роща" и "Торфяники".

Также газоснабжение будет остановлено на подразделениях предприятия "Курганприбор", на заводах "Синтез", "Велфарм", а также на нескольких коммерческих предприятиях. Полный список можно посмотреть на сайте "Газпром газораспределение Курган".