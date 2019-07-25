16 Августа 2020
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скорая помощь (2015) | Фото: reftinskiy.ru

В Омске на девочку упал рекламный щит фестиваля о здоровом образе жизни

В Омске рекламный баннер, упавший из-за сильного ветра, травмировал 10-летнюю девочку, игравшую в парке "Зеленый остров".

Ребенок попал в больницу с переломом лодыжки и сотрясением.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, во время грозы сломалась одна из деревянных опор рекламной конструкции в виде арки.

Баннер был установлен для проводившегося на "Зеленом острове" фестиваля здорового образа жизни.

Проводится доследственная проверка. Решается вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.

В апреле в Екатеринбурге несколько несовершеннолетних пострадали при падении рекламной конструкции.

Инцидент произошел в торговом комплексе "Омега", рекламный щит упал на восьмерых человек. От госпитализации пострадавшие отказались.

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В Омске на девочку упал рекламный щит фестиваля о здоровом образе жизни

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Теги: омск, девочка, рекламная конструкция



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