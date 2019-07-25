16 Августа 2020
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Общество Челябинская область
полигон ТБО в Полетаево, мусоровоз, (2018) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале "мусорного" регоператора заподозрили в злоупотреблении доминирующим положением

В Челябинской области регоператора по обращению с ТКО ООО "Центр коммунального сервиса" заподозрили в злоупотреблении доминирующим положением. УФАС готовят материалы для возбуждения дела. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова, передает корреспондент Накануне.RU.

В антимонопольный орган поступили жалобы от жителей многоквартирных домов и УК из-за отказа "ЦКС" вывозить мусор, который образовался после уборки придомовой территории. Регоператор заявляет, что это не является ТКО. Однако в УФАС с этим мнением не согласны.

"Мы считаем, что это ТКО, более того в норматив накопления ТКО это включено. Мы говорим о том, что это злоупотребление доминирующим положением и готовим возбуждение дела", - рассказала Анна Козлова.

Кроме того, "ЦКС" отказывается вывозить ТКО из контейнеров, которые находятся в мусоропроводах и мусороприемных камерах, заявляя, что это не площадки накопления ТКО. В УФАС считают, что регоператор обязан вывозить и усматривают здесь признаки злоупотребления доминирующим положением.

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На Южном Урале "мусорного" регоператора заподозрили в злоупотреблении доминирующим положением

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Теги: УФАС, мусорный регоператор, ТКО, мусор,



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Ранее 26.07.2019 11:34 Мск В Челябинске "Центр коммунального сервиса" ответил УФАС: "Ориентируемся на позицию Минприроды РФ"

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