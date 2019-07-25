На Южном Урале "мусорного" регоператора заподозрили в злоупотреблении доминирующим положением

В Челябинской области регоператора по обращению с ТКО ООО "Центр коммунального сервиса" заподозрили в злоупотреблении доминирующим положением. УФАС готовят материалы для возбуждения дела. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова, передает корреспондент Накануне.RU.

В антимонопольный орган поступили жалобы от жителей многоквартирных домов и УК из-за отказа "ЦКС" вывозить мусор, который образовался после уборки придомовой территории. Регоператор заявляет, что это не является ТКО. Однако в УФАС с этим мнением не согласны.

"Мы считаем, что это ТКО, более того в норматив накопления ТКО это включено. Мы говорим о том, что это злоупотребление доминирующим положением и готовим возбуждение дела", - рассказала Анна Козлова.

Кроме того, "ЦКС" отказывается вывозить ТКО из контейнеров, которые находятся в мусоропроводах и мусороприемных камерах, заявляя, что это не площадки накопления ТКО. В УФАС считают, что регоператор обязан вывозить и усматривают здесь признаки злоупотребления доминирующим положением.