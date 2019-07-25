В Прикамье до 2021 года 12 тысяч жителей ветхих и аварийных домов получат новое жильё

В Прикамье до 2021 г. из ветхого и аварийного жилья переедут 12 тыс. человек – таков план, утверждённый региональным минстроем. Согласно документу, за три года в регионе ликвидируют 224 тыс. "квадратов" аварийного жилья. Из них 139 тыс. расселят благодаря федеральному финансированию, а 85 – с помощью денег края. В 2019 г. расселят около 90 тыс. кв. м аварийного жилья, с 2020 по 2021 гг. – более 130 тыс. "квадратов". Это позволит до 2021 г. 12 тыс. человек переехать в благоустроенное жильё, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

В программе примут участие все 33 муниципалитета, на территории которых есть аварийное жильё. На это выделено 9,7 млрд руб., 5,8 из которых – федеральные, а 3,9 – краевые. Ранее на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что регионам нужна поддержка федерации по вопросам, связанным с заключением соглашений на 2020 и 2021 гг.. К концу 2021 г. аварийный фонд, признанный таковым по состоянию на 1 января 2017 г., должен быть полностью ликвидирован в 19 территориях, среди которых – Березники и Горнозаводск.

Напомним, Пермский край сегодня – второй в стране по объёму общего финансирования расселения жителей ветхих и аварийных домов. Расселение целых кварталов позволяет преображать внешний вид городов и улиц, на месте бараков и аварийных домов появляются новые объекты социальной инфраструктуры, современное жильё. Также продолжает действовать региональный механизм социальной выплаты – он даёт возможность людям выбирать место жительства в любой точке края. А это означает повышение мобильности жителей, что актуально для тех, кто планирует сменить работу, рассчитывая на профессиональный и карьерный рост.