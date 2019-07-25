В воздухе над Курганом не нашли никаких вредных для здоровья веществ

В Кургане проверили атмосферный воздух после жалоб жителей на дымку, появившуюся утром 24 июля.

Эксперты Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области проверили воздух на содержание оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Курганской области.

Установлено, что превышений предельно допустимых концентраций по содержанию вредных веществ в воздухе не выявлено.

Местные жители в социальных сетях пишут, что дымка - это не что иное, как дым от лесных пожаров в Красноярском крае.