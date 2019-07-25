16 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми пинавшая бомжа чиновница попала под служебную проверку

В прикамском управлении Росреестра высказались о драке своей сотрудницы с бездомным, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в сети появилось видео, на котором женщина, пиная бездомного, призывает его уйти с того места, где он спал. Когда она увидела, что её снимают, она возмутилась, однако объяснила своё поступок тем, что от бомжа "сильно воняет", "от него отказались все службы", и вообще, "он "подпирает" собой памятник архитектуры". При этом авторы ролика называют борца с маргиналом сотрудницей краевого управления Росреестра.

Бомж поселился на спорном крыльце месяц назад, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления Росреестра. Вечерами он регулярно устраивал попойки в компании друзей. Управление просило силовиков разобраться в ситуации, однако ничего не происходило.

кулак(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU

Последний визит к бездомному "скорой помощи" и сотрудников патрульно-постовой службы состоялся 16 июля. Они, приехав по вызову, просто побеседовали с незваным гостем и оставили его там же, на крыльце управления. Сотрудникам Росреестра удалось договориться с полицией о том, что её сотрудники будут патрулировать проблемный участок. Информация о том, что представитель управления пинала бездомного, стала поводом для служебной проверки.

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В Перми пинавшая бомжа чиновница попала под служебную проверку

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Теги: бомж, избиение, сотрудница Росреестра



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Ранее 02.08.2019 11:32 Мск В Перми уволена чиновница, пнувшая бездомного
Ранее 26.07.2019 11:40 Мск Встреча с чиновницей помогла? В Перми бомж, которого пинала чиновница, получит паспорт и медицинский полис

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Ранее 25.07.2019 08:05 Мск В Перми полиция проверяет видеозапись, на которой бомжа пинает, предположительно, сотрудница Росреестра

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