В Перми пинавшая бомжа чиновница попала под служебную проверку

В прикамском управлении Росреестра высказались о драке своей сотрудницы с бездомным, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в сети появилось видео, на котором женщина, пиная бездомного, призывает его уйти с того места, где он спал. Когда она увидела, что её снимают, она возмутилась, однако объяснила своё поступок тем, что от бомжа "сильно воняет", "от него отказались все службы", и вообще, "он "подпирает" собой памятник архитектуры". При этом авторы ролика называют борца с маргиналом сотрудницей краевого управления Росреестра.

Бомж поселился на спорном крыльце месяц назад, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления Росреестра. Вечерами он регулярно устраивал попойки в компании друзей. Управление просило силовиков разобраться в ситуации, однако ничего не происходило.

Последний визит к бездомному "скорой помощи" и сотрудников патрульно-постовой службы состоялся 16 июля. Они, приехав по вызову, просто побеседовали с незваным гостем и оставили его там же, на крыльце управления. Сотрудникам Росреестра удалось договориться с полицией о том, что её сотрудники будут патрулировать проблемный участок. Информация о том, что представитель управления пинала бездомного, стала поводом для служебной проверки.