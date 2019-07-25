16 Августа 2020
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Политика В России
флаг, Россия, Турция, (2016) | Фото:

Россия отменила некоторые экономические меры в отношении Турции

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турции.

В частности, МИД поручено направить Анкаре уведомление о частичном возобновлении действия соглашения между правительствами двух стран об условиях взаимных поездок граждан.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, меры в отношении Анкары были введены после того, как 24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

28 ноября 2015 года глава российского государства подписал указ "о мерах по обеспечению национальной безопасности России и защите граждан России от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турции".

Согласно ему, на территории России вводится временный запрет или ограничение на ввоз отдельных видов товаров, страной происхождения которых является Турция, вводится запрет или ограничение для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение ими отдельных видов работ и услуг, с 1 января 2016 года запрещено привлекать в качестве работников граждан Турции.

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Россия отменила некоторые экономические меры в отношении Турции

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Теги: россия, турция, экономические меры



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