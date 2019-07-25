16 Августа 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
(2005) | Фото: Накануне.ru

Рабочих тюменского завода возмутила установка алкотестеров на проходной

Рабочие металлургического завода "Электросталь Тюмени" выразили недовольство установкой бесконтактного устройства тестирования алкогольного опьянения на проходной предприятия. Они сочли это нарушением их прав и дискриминацией - поскольку пока тестирование не проходят женщины и "привилегированные сотрудники".

Как сообщили Накануне.RU в "УГМК-Сталь", устройство пока работает в тестовом режиме. Решение о целесообразности оснащения контрольно-пропускных пунктов предприятия будет принято позднее.

"Работники предприятия ознакомлены с внутренним регламентом и инструкцией по работе этого оборудования. Металлургия – это сложный и опасный производственный процесс. И мы заинтересованы в том, чтобы максимально исключить в нем негативные обстоятельства, в том числе – выполнение работы человеком, находящимся в состоянии алкогольного опьянения", – сообщили в "УГМК-Сталь".

На предприятии также добавили, что если тестирование пройдет успешно – проходить через алкотестер перед началом работы будут все без исключения сотрудники.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков убежден, что установка подобных алкотестеров - законна.

"Обычно в правилах внутреннего распорядка или в трудовом договоре указывается, что человек не может находиться на работе в состоянии алкогольного и иных формах опьянения. Соответственно, с этой точки зрения, это, на мой взгляд, абсолютно нормально. В этом нет никакой дискриминации, потому что в пьяном виде на работе делать нечего", – прокомментировал ситуацию для Накануне.RU Александр Шершуков.

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Рабочих тюменского завода возмутила установка алкотестеров на проходной

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Теги: алкотестер, проходная, угмк-сталь, электросталь тюмени



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