Депутат предложил провести в Екатеринбурге опрос по мечети вместе с опросом по храму

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских предложил провести опрос по строительству мечети вместе с опросом по строительству храма в Екатеринбурге. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он написал в своем Facebook.

Альшевских отмечает, что чиновники не видят Соборную мечеть в центре Екатеринбурга и предлагают начать строительство на Сортировке или Уралмаше. По мнению депутата, это "несправедливо, учитывая, что для собора Святой Екатерины предложено несколько козырных мест".

Андрей Альшевских напомнил, что осенью администрация Екатеринбурга планирует провести общегородской опрос по размещению храма. На выбор предложат три адреса.

"Почему бы у народа одновременно не спросить, какой участок из перечисленных отдать для мечети, а какой для церкви? Еще и лишний останется", - считает парламентарий.

Напомним, недавно ситуацию со строительством храма святой Екатерины прокомментировал губернатор Евгений Куйвашев. По его словам, нужна визуализация проектов.