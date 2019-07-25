Отечественную систему обработки багажа, протестированную на аэропорту Симферополя, начали внедрять по всей России

Отечественную систему обработки багажа, протестированную в 2018 году на аэропорту Симферополя, начали устанавливать в других аэровокзалах страны. Производитель уже смонтировал комплексы для Анапы, Надыма и Минеральных Вод, сообщает портал FrequentFlyers.ru. А началось все с того, что импортные системы не могли быть установлены в Крыму из-за санкций.

Багажная система в аэропорту Симферополь включает в себя 55 стоек регистрации, 5 багажных каруселей для выдачи багажа, оборудование для зоны его комплектации и обработки. Пропускная способность системы – 4800 единиц багажа в час, что позволяет одновременно загружать до 25 рейсов и полностью удовлетворять потребности аэропорта Симферополь даже в случае расширения аэровокзального комплекса в будущем. При этом система обеспечивает полный досмотр отправляемого багажа. Все сданные пассажирами вещи проходят трехуровневую систему безопасности прежде чем попасть на борт самолета, что соответствует международным и российским стандартам и нормам.