В Генпрокуратуре рассказали о "третьем деле ЮКОСа"

Генеральная прокуратура рассказала о расследовании "третьего дела ЮКОСа". В нем идет речь о хищении акций нефтяной компании при приватизации и легализации похищенного имущества и полученных от его продажи денежных средств.

На интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир" официальный представитель ведомства Александр Куренной сообщил, что "третье дело" возбуждено в отношении экс-владельцев, руководителей и работников компании. Помимо него, Генпрокуратура расследует соединенное с ним дело в отношении Михаила Ходорковского и других лиц о легализации похищенных ими у России в период с 1995 по 2003 год акций ЮКОСа и денег компании на сумму более $6 млрд.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования была раскрыта схема вывода Ходорковским и партнерами средств ЮКОСа: деньги были инвестированы в структуру Quadrum, инвестирующую средства в недвижимость по всему миру. В 2019 г. Хамовнический суд Москвы приговорил заочно к 10 годам колонии бывшего адвоката нефтяной компании "ЮКОС" Павла Ивлева, который был признан виновным в отмывании и присвоении $14 млрд.