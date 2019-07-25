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Происшествия Свердловская область
Нападение на Алексея Беззуба (2019) | Фото: facebook.com/Екатерина Петрова

В Сети появилось видео нападения на екатеринбургского общественника Алексея Беззуба

В Сети появилось видео начала нападения на екатеринбургского общественника Алексея Беззуба. Сейчас ведется розыск очевидцев.

Напомним, накануне Беззуб заявил, что на него напали неизвестные, оглушили, избили и забрали рюкзак.

"Двое молодых людей в темном, лет 20-30, спортсмены, били профессионально в основание черепа и по внутренним органам", - рассказывал общественник.

Сегодня представитель общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова на своей странице в Facebook опубликовала короткое видео, на котором, предположительно, запечатлен момент нападения. На 11-секундном ролике видно, что двое мужчин гонятся за третьим. В итоге они догоняют и хватают его, но что происходит дальше, остается за кадром.

"Помогите найти свидетелей или проезжавших в это время с видеорегистраторами", - добавила Петрова.

Напомним, Алексей Беззуб считает, что за нападением может стоять депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников. Однако сам парламентарий заявил Накануне.RU, что не имеет отношения к инциденту.

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В Сети появилось видео нападения на екатеринбургского общественника Алексея Беззуба

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Теги: Беззуб, нападение, видео, Екатеринбург



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Ранее 15.11.2019 07:47 Мск Екатеринбургский общественник заявил, что дело о нападении на него не расследуется
Ранее 03.09.2019 09:52 Мск Екатеринбургского общественника Алексея Беззуба обвинили в лоббировании интересов "Атомстройкомплекса"
Ранее 30.07.2019 14:15 Мск Общественники Екатеринбурга просят главу свердловской полиции взять под личный контроль дела Чукреева и Беззуба

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Ранее 24.07.2019 12:55 Мск Екатеринбургский общественник заявил, что на него напали спортсмены

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