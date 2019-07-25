Вадим Шумков возглавит управление Пенсионного фонда Курганской области

У Пенсионного фонда в Курганской области вскоре появится новый руководитель. Им станет Вадим Шумков, который ранее работал в правительстве региона, об этом Накануне.RU сообщил собственный источник в Пенсионном фонде.

Шумков (тезка нынешнего врио губернатора Курганской области - прим.) ранее был руководителем аппарата правительства Курганской области, с недавнего времени занимает пост советника врио губернатора региона.

Сообщается, что Александр Сапожников, который руководит Пенсионным фондом уже более 15 лет, станет заместителем Шумкова.

Напомним, 12 мая 2016 года Курганский городской суд удовлетворил гражданские иски потерпевших - Сапожников должен был выплатить по ним примерно 200 тыс. рублей.

По версии следствия, в 2014 году директор курганского областного пенсионного фонда Александр Сапожников провел ряд незаконных увольнений нескольких сотрудников организации. Эти сотрудники дали показания в отношении дочери экс-депутата Аллы Черновой, которая также являлась сотрудницей ПФР - в результате Чернову привлекли к уголовной ответственности за совершение серии коррупционных преступлений. По версии следствия, женщина за взятки трудоустраивала граждан в пенсионный фонд. Большинство работников, которые дали показания, вынуждены были уволиться по собственному желанию из-за угроз со стороны начальства об "увольнении по статье".

Позже - уже в июле 2016 года - Курганский областной суд смягчил приговор Сапожникову - отменили возмещение выплат по гражданским искам. Другие пункты приговора оставили без изменения.