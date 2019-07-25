Арестованные за разбой сотрудники ФСБ 136 миллионов рублей поровну делить не стали

В Московском окружном военном суде обнародованы новые подробности дела о разбое с участием сотрудников ФСБ.

Офицеры добычу в размере 136 миллионов рублей поровну делить не стали. Боец спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, что получил за участие в налете 4 миллиона рублей, передает ТАСС.

По данным СМИ, 136,5 млн рублей были похищены сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина.

Оболенский написал на имя следователя заявление, в котором заявил о готовности отдать полученные им после операции деньги.

Показания на Оболенского дал сотрудник ФСБ Хета Маргиев.

В свою очередь адвокат Оболенского Борис Белык заявил, что его подзащитный признал вину частично, поскольку не был посвящен в обстоятельства "операции". Его проинструктировал оперативник управления "К" Александр Власов, стоявший у истоков операции, и сказал, что нужно обеспечить безопасность.

Ранее четверо сотрудников спецслужб дали признательные показания. Они были задержаны в Москве по подозрению в разбое и похищении.

СМИ писали, что в уголовном деле уже не семь фигурантов, а 15. Пятеро из них были ранее арестованы, двое находятся под домашним арестом. Восемь объявлены в розыск. При этом все они могли быть офицерами спецподразделения ФСБ "Альфа", которые в момент арестов находились в командировке на Северном Кавказе и смогли скрыться.

Среди тех, кого проверяют на причастность к организации разбоя, - предприниматель Борис Караматов. Как предполагает следствие, именно он выступал в качестве посредника между москвичом с двумя сумками наличных и банком, с которым якобы был связан. Именно у Караматова может находиться бóльшая часть похищенных денег. Где он находится, пока неизвестно.