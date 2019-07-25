Продлён арест фигурантам дела о гибели девяти рабочих в шахте Соликамска

В Соликамске продлили арест фигурантам дела о гибели девяти рабочих в местной шахте, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, вечером 22 декабря 2018 г. произошло возгорание в строящемся стволе №4. Сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30 не смогли выбраться из задымленной шахты. Спасатели предприняли шесть безуспешных попыток добраться до работников. Во время седьмой попытки нашли тела девяти погибших.

В рамках уголовного дела арестованы горный мастер Игорь Чукаев, начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса Максим Канищев, начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин, горный мастер Андрей Купряшкин и инженер по охране труда I категории в компании "УС-30" Святослав Седов.

Сегодня подсудимым продлён арест до 12 октября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе инстанции. Первое заседание по делу начнётся в 10.30 5 августа.