16 Августа 2020
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Максим Тэлбот (2019) | Фото:stanleycupofchowder.com

"Сраное место". Канадский хоккеист нелестно отозвался о Магнитогорске

Канадский хоккеист Максим Тэлбот очень нелестно отозвался о Магнитогорске, в котором ему пришлось побывать в 2011 году, выступая в КХЛ, пишет Sports.ru.

Нападающий клуба "Питтсбург Пингвинз" отметил, что город оставил у него самые неприятные впечателния.

"Мой первый выезд в Россию - это был Магнитогорск. Самое сраное место в мире. Очень маленький город, очень загрязненный. Это не тот город, в котором ты хочешь гулять по ночам", - отметил хоккеист.

Пользователи соцсетей из числа жителей Магнитогорска уже успели оставить кучу нелестных комментариев о самом Тэлботе. Самые невинные из них - это то, что канадский хоккеист просто очень плохо воспитан.

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"Сраное место". Канадский хоккеист нелестно отозвался о Магнитогорске

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Теги: Максим Тэлбот, Канада, Магнитогорск, хоккей, КХЛ



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