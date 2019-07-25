"Сраное место". Канадский хоккеист нелестно отозвался о Магнитогорске

Канадский хоккеист Максим Тэлбот очень нелестно отозвался о Магнитогорске, в котором ему пришлось побывать в 2011 году, выступая в КХЛ, пишет Sports.ru.

Нападающий клуба "Питтсбург Пингвинз" отметил, что город оставил у него самые неприятные впечателния.

"Мой первый выезд в Россию - это был Магнитогорск. Самое сраное место в мире. Очень маленький город, очень загрязненный. Это не тот город, в котором ты хочешь гулять по ночам", - отметил хоккеист.

Пользователи соцсетей из числа жителей Магнитогорска уже успели оставить кучу нелестных комментариев о самом Тэлботе. Самые невинные из них - это то, что канадский хоккеист просто очень плохо воспитан.