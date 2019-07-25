Взять власть в столице: Зеленский хочет убрать Кличко с поста мэра Киева

Глава офиса украинского президента Андрей Богдан направил в Кабмин представление об увольнении Виталия Кличко с поста главы Киевской городской госадминистрации.

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Напомним, Кличко был назначен на эту должность Петром Порошенко в июне 2014 года, т.е. сразу после инаугурации, и пока был Порошенко, Кличко ничто не угрожало. Однако после ухода Порошенко кресло под Кличко зашаталось.

На 26 июля он вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о возможных земельных махинациях. Также он фигурирует еще в одном уголовном деле, и тоже по земельным махинациям. Интересно, что дела заведены по заявлению адвоката Марины Париновой, партнера юриста Андрея Портнова, по заявлениям которого, в свою очередь, открыто много дел против Порошенко.

Политолог Петр Олещук полагает, что успех на выборах в Раду убедил президента Владимира Зеленского в том, что в столице нужно полностью брать власть в свои руки. Отметим, что "Слуга народа" победила на всех мажоритарных округах Киева. Правда, победы все же не были ошеломительными - кандидаты от партии набрали от 23% до 41%. По спискам "Слуга народа" также победила в Киеве с результатом 36%.

Депутат Рады Виктор Чумак, избранный пять лет назад от Киева, считает, что "за Кличко взялись серьезно". Вряд ли является совпадением тот факт, что новость о возможном увольнении Кличко появилась перед его вызовом на допрос.

Как и в случае с Порошенко, наиболее интересным является то, будут ли доведены эти уголовные дела до конца или постепенно заглохнут, будучи использованными только для политической расправы с конкурентами. Сам Зеленский перед выборами обещал, что громкие посадки высокопоставленных чиновников обязательно будут.

Кличко недавно заявлял, что если новая власть хочет его убрать, то "пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют", а не снимает, назначая своего человека. Загвоздка в том, что Киев имеет статус отдельного региона наравне с областями, а глав областей назначает президент. В любом случае история с Кличко - это попытка Зеленского сконцентрировать в своих руках всю власть в стране.