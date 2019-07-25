На Ямале завершился отопительный сезон. К зиме начали готовить тысячи километров сетей, сотни котельных и станций

На Ямале 23 июля закончился отопительный сезон 2018-19 гг.. Теперь коммунальщикам надо успеть подготовить инфраструктуру к новому, для чего предстоит сделать много: подготовить к зиме тысячи километров сетей, сотни котельных и различных станций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Завершение отопительного сезона в середине лета – закономерность для районов Крайнего Севера. В 2018 г. последними тепло отключили коммунальщики сёл Мыс Каменный (10 июля) и Сеяха (11 июля). В 2017 г. в этих же поселениях окончание отопительного периода пришлось на 17 июля. В этом году дольше всего отопительный сезон продлился в Сеяхе.

Теперь энергетики филиала "Ямалкоммунэнерго" в Ямальском районе смогут приступить к плановым работам по подготовке котельных и сетей теплоснабжения к предстоящей зиме. В Яр-Сале на котельной №1 отремонтирован котёл. В Панаевске завершили промывку сетей холодного водоснабжения.

За короткий межотопительный период коммунальщикам округа необходимо подготовить к зиме 236 котельных, 100 водозаборов, 154 канализационные насосные станции, 1,8 тыс. трансформаторные подстанции, почти 2 тыс. км водопроводных, столько же – канализационных и почти 5,5 тыс. км электрических сетей. Заменить предстоит 110 км ветхих инженерных сетей.

Кроме того, для восьми муниципальных образований с ограниченным сроком завоза грузов – Салехарда, Приуральского, Надымского, Красноселькупского, Пуровского, Тазовского, Шурышкарского и Ямальского районов – в навигацию 2019 г. нужно поставить 71,6 тыс. т нефтепродуктов, 19,1 тыс. т каменного угля, 820 "кубов" дров. Исполнение по ремонтным программам составляет около 40%, по досрочному завозу топлива – 42%.

Как отмечает глава Ямала Дмитрий Артюхов, при подготовке к следующему сезону задача властей – сделать так, чтобы в квартирах ямальцев, в школах, детских садах, на предприятиях, абсолютно везде, где это нужно – было тепло. Для этого готовиться нужно заранее.

"Нужно подготовиться максимально и предусмотреть все варианты развития событий, включая внештатные", – отмечал он.

Готовясь к сезону 2018-2019, окружные власти, в частности, построили и реконструировали четыре котельных в Лабытнанги и сёлах Мужи, Горки, Красноселькуп.