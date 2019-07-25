Во Франции разбился самолет из пилотажной группы Патруль де Франс

Легкий реактивный штурмовик Dassault/Dornier Alpha Jet разбился в четверг, 25 июля в аэропорту Перпиньян-Ривесальт недалеко от границы Франции и Испании. Он принадлежал известной пилотажной группе Патруль де Франс. Как сообщают местные СМИ, на борту был один пилот, он успешно катапультировался и не пострадал.

Известно, что самолет упал вскоре после взлета. Он приземлился прямо на обочину скоростного шоссе, которое проходит рядом с аэропортом. По словам свидетелей, после падения вокруг самолета загорелись трава и кусты, но подоспевшие пожарные потушили их.

Причина произошедшего пока неизвестна.

Патруль де Франс должна была выступить сегодня в местечке рядом с Перпиньяном – Сен-Сиприене – на авиашоу.