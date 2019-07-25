В Челябинске УФАС проводит проверку из-за роста цен на хлебобулочные изделия в торговых сетях

В Челябинске УФАС проводит проверку из-за роста цен на хлебобулочные изделия в торговых сетях. Как рассказала руководитель УФАС Анна Козлова, в антимонопольный орган стали поступать обращения с жалобами на рост цен на хлеб в торговых сетях.

Производители хлеба цену не повышали, рост произошел из-за торговой надбавки.

"Мы направили запросы в 15 торговых сетей. Мы видим, что торговая наценка колеблется в одном магазине от 5 до 45 процентов", - рассказала она.

При этом Анна Козлова отметила, цена на хлеб не регулируется, как и торговая надбавка в сетях.

"Торговая сеть имеет право установить любую торговую надбавку. Если мы увидим такую тенденцию, что торговая надбавка на хлеб большинством торговыми сетями одновременно увеличилась, то есть признаки сговора", - подчеркнула она.

Кроме того, УФАС планирует сформулировать предложение в Центральный аппарат ФАС о внесении изменений в закон о торговой деятельности.

"Мы считаем, что на определенные продукты питания разумно было бы установить одинаковую торговую надбавку", - добавила она.