В Екатеринбурге определят лучших спортсменов города

Власти уральской столицы учредили премию "Лучший спортсмен города Екатеринбурга".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, награду получат спортсмены, показавшие высокие результаты и представляющие Екатеринбург на официальных соревнованиях.

Сам конкурс пройдет с 25 июля по 7 августа 2019 года. Премии присуждаются жителям, показавшим высокие результаты в области спорта высших достижений.

Подробнее о выдвижении кандидатур на соискание премии, необходимые документы и адреса их приема, а также информацию о порядке проведения конкурса можно узнать на официальном портале Екатеринбурга. Конкурс пройдет в три этапа. Лауреаты будут выбраны путем открытого голосования.