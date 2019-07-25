16 Августа 2020
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Инклюзивная площадка для детей в ЦПКиО (2019) | Фото: Накануне.RU

В екатеринбургском парке Маяковского появилась уникальная инклюзивная площадка для детей

В Екатеринбурге открылась детская площадка для людей с ограниченными возможностями здоровья, передаёт корреспондент Накануне.RU. Уникальный проект не только для Свердловской области, но и для страны, так как в других городах подобных площадок на сегодняшний день практически нет.

Объект для детей создан при поддержке Фонда святой Екатерины. Площадка стала очередным этапом реализации проекта "Детство для всех" по инициативе некоммерческой организации Межрегиональная ассоциация инвалидов и благотворителей. Проект поспособствует адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, их общению.

Инклюзивная площадка для детей в ЦПКиО(2019)|Фото: Накануне.RU

Открытие инклюзивной площадки для детей в ЦПКиО(2019)|Фото: Накануне.RU

"Возможно, открытие данной площадки станет отправной точкой для создания в нашем городе большой инклюзивной территории, - отмечает заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич. – Уверены, что на этой площадке постоянно будут собираться дети, вместе играть, веселиться и заводить новых друзей".

Татьяна Прусевич(2019)|Фото: Накануне.RU

Площадка не имеет никаких ограничений в плане того, кто сможет её посещать: это могут быть, как и обычные дети, так и дети с особенностями, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Многие качели и тренажеры предназначены для детей, передвигающихся на колясках. Здесь также имеется песочница, игровая полоса, бизиборд и др.

Инклюзивная площадка для детей в ЦПКиО(2019)|Фото: Накануне.RU

Инклюзивная площадка для детей в ЦПКиО(2019)|Фото: Накануне.RU

Инклюзивная площадка для детей в ЦПКиО(2019)|Фото: Накануне.RU

Инклюзивная площадка для детей в ЦПКиО(2019)|Фото: Накануне.RU

Инклюзивная площадка для детей в ЦПКиО(2019)|Фото: Накануне.RU

Инклюзивная площадка для детей в ЦПКиО(2019)|Фото: Накануне.RU

"Площадка функциональная и доступная – это её главный плюс. Действительно, площадок оборудованных для особенных детей практически нет сегодня. А это одна из примерных площадок, которая достойна восхищения", – сказала исполнительный директор ассоциации "Особые люди" Екатерина Нейман.

Открытие инклюзивной площадки для детей в ЦПКиО(2019)|Фото: Накануне.RU

"В течение последних двух лет, с 2016 по 2018 год, Свердловская область являлась пилотной площадкой по разработке комплексного подхода по реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе и детей-инвалидов, коих в нашей области почти 20 тысяч. Появление новых форм работы, появление возможностей проводить время особенным детям точно так же, как и детям без ограничений – это великое дело", - отметил заместитель министра по социальной политике Свердловской области Евгений Шаповалов.

Евгений Шаповалов(2019)|Фото: Накануне.RU

Президент Межрегиональной ассоциации инвалидов и благотворителей Алексей Сухоруков рассказал, что в планах хотелось бы открывать такие площадки в крупных городах области и в каждом районе Екатеринбурга.

"Надеюсь этим планам суждено сбыться", – добавил он.

Алексей Сухоруков (2019)|Фото: Накануне.RU

Детская площадка расположена в ЦПКиО имени В. В. Маяковского, рядом со зданием администрации. Проезд на автомобиле – со стороны Базового переулка.

Инклюзивная площадка для детей в ЦПКиО(2019)|Фото: Накануне.RU

Инклюзивная площадка для детей в ЦПКиО(2019)|Фото: Накануне.RU

Инклюзивная площадка для детей в ЦПКиО(2019)|Фото: Накануне.RU

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В екатеринбургском парке Маяковского появилась уникальная инклюзивная площадка для детей

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Теги: инклюзивная площадка, детская площадка, ЦПКиО, Фонда святой Екатерины, Детство для всех, Межрегиональная ассоциация инвалидов и благотворителей



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