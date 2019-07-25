Суд не отпустил из СИЗО фигуранта дела "банды ФСБ"

Московский окружной военный суд признал законным арест сотрудника спецподразделения "Альфа" ФСБ Романа Оболенского.

Ранее он был задержан по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей.

Апелляционную жалобу суд оставил без удовлетворения, передает РИА Новости.

Ранее четверо сотрудников спецслужб дали признательные показания. Они были задержаны в Москве по подозрению в разбое и похищении 140 млн рублей.

Сообщалось, что в уголовном деле уже не семь фигурантов, а 15. Пятеро из них были ранее арестованы, двое находятся под домашним арестом. Восемь объявлены в розыск. При этом все они могли быть офицерами спецподразделения ФСБ "Альфа", которые в момент арестов находились в командировке на Северном Кавказе и смогли скрыться.

По данным СМИ, 136,5 млн рублей были похищены сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина.