Суд не отпустил из СИЗО фигуранта дела "банды ФСБ"
Московский окружной военный суд признал законным арест сотрудника спецподразделения "Альфа" ФСБ Романа Оболенского.
Ранее он был задержан по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей.
Апелляционную жалобу суд оставил без удовлетворения, передает РИА Новости.
Ранее четверо сотрудников спецслужб дали признательные показания. Они были задержаны в Москве по подозрению в разбое и похищении 140 млн рублей.
Сообщалось, что в уголовном деле уже не семь фигурантов, а 15. Пятеро из них были ранее арестованы, двое находятся под домашним арестом. Восемь объявлены в розыск. При этом все они могли быть офицерами спецподразделения ФСБ "Альфа", которые в момент арестов находились в командировке на Северном Кавказе и смогли скрыться.
По данным СМИ, 136,5 млн рублей были похищены сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина.