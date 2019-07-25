В Челябинске приостановлено расследование уголовного дела о неправомерной выдаче летчикам дипломов ЮУрГУ

Расследование уголовного дела о незаконной выдаче ЮУрГУ свидетельств летчикам приостановлено, об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление главы Уральского следственного управления на транспорте СК РФ Петра Решетникова.

Решетников рассказал, что дело возбудили в прошлом году по требованию надзорных органов.

"Мы длительное время проверяли работу Южно-Уральского госуниверситета, который занимался подготовкой пилотов совместно с учебным центром "Челавиа". 10 июля приняли решение о приостановлении расследования в связи с не установлением причастных лиц", - сказал Решетников.

Он также добавил, что следователи провели допрос более 60 пилотов, лишенных свидетельств. Многие из них написали заявление в суд, чтобы восстановить свидетельства.

"Почти три десятка дел оказалось в их пользу. Отдельно мы проверяли возможный обман в учебном заведении для повышения квалификации летчиков. Но подобных фактов не установили", - добавил руководитель Уральского СУ на транспорте СК РФ.

Напомним, Росавиация аннулировала дипломы у нескольких десятков пилотов, которые являются выпускниками ЮУрГУ.

В ЮУрГУ летчики сдавали теорию, после этого проходили практику в учебно-тренировочном центре "ЧелАвиа". Суды решили, что эти учебные заведения не могут обучать летчиков, так как у них не было необходимых сертификатов и лицензий.