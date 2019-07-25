16 Августа 2020
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Политика В России
Геннадий Зюганов (2019) | Фото: youtube.com

"Подыграл Володину?" Зюганов пожаловался на невнимание президента к Госдуме

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмущен отсутствием полноценного диалога между Госдумой и президентом РФ Владимиром Путиным.

"Настаиваем на том, чтобы власть продолжила полноценный диалог. Я считаю, что в прошедшем сезоне был нарушен нормальный диалог Госдумы и руководства фракций с президентом РФ", — цитирует Зюганова Regnum перед заседанием Госдумы.

При этом, по мнению Зюганова, президента могли специально "отгородить" от деловых встреч с руководством фракций.

"Не знаю, кто отгородил президента от нормальных деловых встреч руководителей фракций, но это очень плохой симптом. Потому что президенту о реальном положении по целому ряду проблем, кроме лидеров фракций, сказать некому. Все остальные ему подчинены, всех остальных могут росчерком пера или уволить, или выгнать, или признать недееспособным", — сказал лидер КПРФ.

Напомним, что ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в "Парламентской газете" опубликовал статью, в которой предложил нагрузить Госдуму дополнительными полномочиями, а именно – возможностью формировать правительство при участии нижней палаты.

Кроме того, он предлагал, чтобы премьер-министр более широко отчитывался перед парламентом. По этому вопросу он не дает более развернутого объяснения, но общий принцип понятен – должна быть не общая отчетность премьер-министра о проделанной работе, а отчетность еще и за отдельные министерства.

"Зюганов на самом деле чувствует дух времени, необходимость баланса властей, законодательной власти и власти исполнительной, — говорит политолог Константин Калачев. — Зюганов как-никак депутат одной из фракций, очевидно совершенно, что рабочие и даже товарищескими отношения с руководством Госдумы (спикером Госдумы Вячеславов Володиным, - прим. Накануне.RU), возможно, выражаются вот в таких вот акциях. Но вряд ли это какие-то прямые консультации, потому что зачем консультировать, если люди понимают друг друга и так?"

Эксперт также напоминает, что Зюганов как лидер одной из крупнейших парламентских фракций заинтересован в развитии института парламентаризма не меньше, чем спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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"Подыграл Володину?" Зюганов пожаловался на невнимание президента к Госдуме

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Теги: Володин, Госдума, Зюганов, статья Володина, парламентаризм



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