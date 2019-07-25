У Илона Маска подгорел марсианский звездолёт

Пожар произошел на стартовой площадке проекта Starhopper компании SpaceX Илона Маска. Космодром находится на полигоне Бока-Чика-Бич в Техасе.

По данным иностранных СМИ, космический аппарат загорелся, выпустив приличный столб пламени и дыма, но критических последствий не наступило: степень повреждения такова, что корабль будет восстановлен. Предварительно известно, что пожар произошел во время пробного включения двигателя Raptor.

В ходе эксперимента Starhopper должен был подняться всего на 20 метров над платформой.

Корабль является перспективной разработкой, предназначенной для колонизации Марса.

Между тем, накануне на сутки был перенесен старт другого проекта SpaceX – грузового космического корабля Dragon, который должен доставить посылку на МКС. На этот раз причиной отсрочки стала непогода. Над мысом Канаверал во Флориде стояли грозовые тучи и дождь. В итоге корабль стартует в ночь с четверга на пятницу.