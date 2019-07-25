На Ямале откроются два комплекса по переработке оленины

Вскоре в селе Мужи и посёлке Тазовский появятся комплексы по переработке оленины производительностью 100 голов северного оленя в смену. В прошлом году аналогичные комплексы появились в сёлах Белоярск и Питляр, в 2017-м – в Тарко-Сале, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала.

Комплексы состоят из цеха убоя, административно-бытового модуля с зоной ветеринарного контроля, камеры охлаждения продукции, цеха обвалки полуфабрикатов, крематора и дизель-генераторной установки. Начальник отдела развития сельского хозяйства окружного департамента АПК Андрей Ревнивых рассказал, что открытия пройдут в рамках приведения таких пунктов в соответствие ветеринарно-санитарным нормам и требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции".

В посёлке Тазовский комплекс будет использовать местный сельскохозяйственный производственный кооператив. Новый объект даст предприятию возможность начинать убой на месяц раньше, что удобно и для оленеводов, и для заготовителей. Объём производства оленины вырастет с 70 до 90 т. В Шурышкарском районе сегодня выпасается более 25 тыс. оленей. Новый заготовительный комплекс в селе Мужи будет эксплуатировать МСП "Мужевское". Уже в этом году новые мощности позволят заготовить около 50 т мяса.

Напомним, недавно делегация региона во время поездки в Сиань представила китайским партнёрам продукцию исконных отраслей – рыбу, оленину и дикоросы, а также образовательный и туристический потенциал региона. Глава округа Дмитрий Артюхов тогда заявил, что "Ямалу есть, что предложить Китаю помимо углеводородов". За два дня работы стенд ЯНАО посетили около 10 тыс. человек. Ямал представил посетителям ЭКСПО продукцию из оленины, рыбы и дикоросов сельхозпредприятий "Yamal Product" и "Ныда-Ресурс". Туристический потенциал округа представила компания "ЯСАВЭЙ".