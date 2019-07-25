16 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
санкции (2016) | Фото:voicesevas.ru/

Киев подготовил новые санкции против предприятий в Крыму

Кабинет министров Украины подготовил новые санкции против российских предприятий, в том числе крымских, и представит их на рассмотрение СНБО, сообщает пресс-служба украинского министерства по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц.
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В частности, под санкции попадают "юридические лица, вовлеченные в строительство магистрального газопровода "Краснодарский Край - Крым", добычу углеводородов на шельфе полуострова. Кроме того, под санкции попали предприятия, поставляющие материалы, оборудование и услуги заводу оборонно-промышленного комплекса РФ АО "Завод Фиолент". Всего в санкционный список внесены 24 российских предприятия, из них 6 крымских.

Действия внесенных в список юрлиц якобы угрожают интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, отмечает ведомство. Оно подчеркивает, что будет добиваться дальнейшего ограничения или прекращения этими предприятиями экономических отношений с США и ЕС.

Отметим, что Украина регулярно вводит экономические санкции против России, но эти станут первыми новыми санкциями, введенными при президенте Владимире Зеленском. На прошлой неделе украинское правительство продлило эмбарго на ввоз ряда товаров из России. До этого Зеленский несколько раз призывал к санкциям. На следующий же день после вступления в должность он призвал США усилить давление на Москву. От санкций он ожидает, что Россия отдаст Украине Крым.

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Киев подготовил новые санкции против предприятий в Крыму

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Теги: Украина, санкции, Крым



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