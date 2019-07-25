Дело против экс-главы Свердловской железной дороги не будет прекращено, несмотря на его смерть

Уголовное дело экс-главы Свердловской железной дороги Алексея Миронова не будет прекращено, несмотря на его смерть. Об этом заявил руководитель Уральского следственного управления на транспорте СК РФ Петр Решетников.

Напомним, Миронова задержали в середине декабря прошлого года по подозрению в получении крупной взятки, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Сам он называл это провокацией.

Позже железнодорожника перевели из СИЗО под домашний арест, а затем отпустили под крупный залог. В середине июня он был найден мертвым в своем доме на Рублевке.

В интервью изданию "Коммерсант" Петр Решетников рассказал, что всего в рамках "дела Миронова" расследуется 11 уголовных дел: часть соединены в одно производство, другие расследуются отдельно. При этом обвинения предъявлены четырем людям, включая самого Миронова.

"Мы выражаем соболезнования родным Алексея Миронова. Однако о прекращении его уголовного дела речи не идет. Мы признали его супругу как человека, который представляет интересы погибшего и разъяснили ей ее права. Пока никаких ходатайств от нее нам не поступило", - рассказал главный транспортный следователь Урала.

Как сообщало Накануне.RU, уже после гибели Миронова против бывшего заместителя главы СвЖД Алексея Кочнева возбудили уголовное дело о взятке.