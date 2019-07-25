Названы ведомства, которые могли выдать разрешение на работу детского лагеря "Холдоми"

Политолог и историк Николай Платошкин, который избирается на довыборах в Госдуму от Хабаровского края, заявил, что разрешение на работу детского оздоровительного лагеря "Холдоми", где из-за пожара погибли четыре ребенка, выдали сразу в нескольких ведомствах.

Среди них, предположительно (Платошкин уверяет, что это именно так), министерство образования и науки Хабаровского края, управление Роспотребнадзора, а также и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Александр Федосов, начальник регионального управления МЧС Олег Волынкин и даже глава территориального органа Росстата Сергей Позолотин. Об этом Платошкин написал на своей страничке в соцсетях.

"Глава Правительства РФ Д.А. Медведев интересовался, кто конкретно в Хабаровском крае давал разрешение на работу сгоревшего недавно детского лагеря "Холдоми". Дмитрий Анатольевич, я решил Вам помочь", - пишет Платошкин.

По его словам, согласование было получено 1 марта 2019 г.

"Не знал об этом всем, похоже, только один человек - губернатор Хабаровского края - жириновец Фургал", - добавляет он. Отметим, что глава региона Сергей Фургал почти год назад выиграл губернаторские выборы, на которые шел от партии ЛДПР.

Примечательно, что Дмитрий Медведев в день трагедии отругал Фургала. "Смотрю, губернатор Хабаровского края Фургал сказал: "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный". Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора?" – сказал Медведев.

Напомним, в результате пожара в палаточном лагере под Хабаровском погибли четверо детей. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, находившийся в палатке, где спали девочки. 23 июля СКР сообщил о задержании директора лагеря Максима Кузнецова и учредителя ООО "Экстрим Сервис" Виталия Бурлакова, затем стало известно, что директор лагеря арестован. По делу о пожаре также задержан сотрудник МЧС по Солнечному району Эдуард Новгородцев. Как считают следователи, именно он в июле этого года проводил проверку в лагере и выявил нарушения противопожарных норм, однако никаких мер по их устранению не принял. Против него возбудили уголовное дело о халатности. В Госдуме призвали к репрессиям после трагедии в лагере "Холдоми".