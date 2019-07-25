16 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
система видеофиксации нарушений ПДД (2016) | Фото:Накануне.RU

Глава зауральского управления ГИБДД назвал недопустимым нападения на камеры фиксации правонарушений

Начальник управления ГИБДД УМВД России по Курганской области Михаил Чебыкин назвал недопустимыми нападения на передвижные комплексы фото и видеофиксации правонарушений.

Отвечая на вопрос Накануне.RU, он отметил, что все эти комплексы стоят исключительно в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

"Цель - сохранить жизни и здоровье наших граждан. Действия граждан, которые препятствуют работе этих комплексов, причиняют ущерб операторам и их имуществу. Это все расценивается как противоправные действия, которые в соответствии с действующим законодательством влекут за собой административную или уголовную ответственность", - сообщил Чебыкин.

По его словам, виновник инцидента, который произошел на 5 км шоссе Тюнина в Кургане, был установлен.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в мае этого года группе "Инцидент Курган" появилась видеозапись, на которой видно как неизвестный человек в маске набирает из уличного туалета нечистоты и складывает их в тазик. После этого он на шоссе Тюнина возле частной камеры фиксации правонарушений вывалил содержимое тазика на "микроволновку". Хозяин треноги не успел ничего сделать.

"Нарушитель был установлен, состоялся суд, он понес административное наказание. Данные факты недопустимы", - добавил Михаил Чебыкин.

За первые 6 месяцев 2019 года камеры фиксации правонарушений "поймали" около 127 тыс. водителей.

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Глава зауральского управления ГИБДД назвал недопустимым нападения на камеры фиксации правонарушений

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Теги: Михаил Чебыкин, ГИБДД, микроволновки, нарушения, Курган



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