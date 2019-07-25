16 Августа 2020
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Общество Курганская область
Михаил Чебыкин (2019) | Фото:Накануне.RU

"У нас там всего два сотрудника ГИБДД". Работники зауральского санатория жалуются на пьяных отдыхающих, которые ездят за рулем в магазин

Пьяные зауральцы и гости региона становятся частыми гостями продуктовых магазинов возле санатория "Сосновая роща" и в поселке Искра, который находится рядом. Больше половины из них приезжают за рулем.

"Я очень часто вижу, как подъезжает машины, оттуда выходит пьяный человек, идет в магазин, покупает пиво или другой алкоголь, потом садится за руль и едет обратно на озеро Горькое. И это так будет до первого случая, пока не собьют кого-нибудь или авария страшная не произойдет", - пожаловалась в начале июля Накануне.RU одна из работников санатория Елена.

Как рассказал начальник УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаил Чебыкин, в Звериноголовском районе, на территории которого находится санаторий "Сосновая роща", в районном отделе числится всего два сотрудника полиции.

Сосновая роща, санаторий(2018)|Фото:Накануне.RU

"После оптимизации штатной численности у нас оказалось, что там всего два сотрудника ГИБДД. Понятно, что этого недостаточно, тем более сейчас, в разгар курортного сезона. Наплыв отдыхающих очень велик, мы эту проблему видим. Еженедельно нами обеспечиваются мероприятия, с июня этого года туда был направлен отдельной специализированной роты ДПС", - сообщил Накануне.RU Михаил Чебыкин.

Он отметил, что наряды туда выезжают, отрабатывают и поселок Искра, и санаторий.

Михаил Чебыкин(2019)|Фото:Накануне.RU

"Есть факты задержания лиц, которые сели за руль в нетрезвом виде, тех кто отказался от медицинского освидетельствования. Кроме нарядов дорожно-патрульной службы туда направляются и патрули ППС", - добавил начальник ГИБДД.

Всего в Курганской области за шесть месяцев этого года полицейскими пресечено 1882 факта управления транспортом в состоянии опьянения.

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"У нас там всего два сотрудника ГИБДД". Работники зауральского санатория жалуются на пьяных отдыхающих, которые ездят за рулем в магазин

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Теги: Курган, Сосновая роща, санаторий, пьяные, ГИБДД, рота, ДПС, Михаил Чебыкин



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