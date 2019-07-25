16 Августа 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
правительство дума ханты-мансийского автономного округа-югра (2005) | Фото: Накануне.ru

Избирком Югры закрыл список претендентов на место окружного депутата

Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа закончила прием документов от участников довыборов в окружной парламент по Когалымскому одномандатному округу № 15. В списке - пять участников, трое из которых уже получили удостоверения кандидатов, передает корреспондент Накануне.RU.

Комиссия зарегистрировала трех партийных кандидатов: помощника депутата Госдумы Жалауддина Абдуразакова (КПРФ), сотрудницу "КогалымНИПИнефти" Инну Абдурахманову ("Справедливая Россия") и председателя профкома ППО ТПП "Когалымнефтегаз" Андрея Ковальского.

Позже других на выборы заявился кандидат от ЛДПР, депутат совета сельского поселения Русскинская Максим Егоров. Решение о его регистрации еще не принято. В последний день подписи сдал единственный самовыдвиженец, дорожный рабочий "Сибдорстроя" Мурад Гасанов. Для регистрации ему нужно предоставить в окружную избирательную комиссию не менее 1647 достоверных и действительных подписей избирателей.

Напомним, довыборы назначены досрочного ухода из парламента топ-менеджера "ЛУКОЙЛа" Сергея Кочкурова.

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Избирком Югры закрыл список претендентов на место окружного депутата

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Теги: Дума Ханты-Мансийского автономного округа, довыборы депутатов думы ХМАО, избирательная комиссия



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