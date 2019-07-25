В Югре дочь выгоняет из дома 80-летнюю мать после подписания дарственной на жилье

В Урае дочь выгоняет из дома свою 80-летнюю мать, после того, как та подписала дарственную на дом и земельный участок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе нотариальной палаты Югры.

Дарственную на дом женщина оформила после того как перенесла инсульт и нуждалась в посторонней помощи. Отношения с дочерью у нее были натянутыми, а потому, чтобы та согласилась за ней ухаживать, женщина подарила ей свой дом. Однако за время совместного проживания отношения между матерью и дочерью разладились окончательно. Дочь съехала на съемную квартиру, но после вернулась и попыталась выгнать из дома пенсионерку, поскольку право на владение недвижимостью перешло ей. Конфликт закончился дракой без вызова полиции, сообщают в нотариальной палате.

После пенсионерка попыталась в судебном порядке расторгнуть договор дарения, но у нее это не вышло.

"Нужно понимать, что дарение означает переход права собственности одаряемому (тому, кому вы дарите). И одаряемый будет вправе владеть, пользоваться и распоряжаться подаренным ему имуществом по своему усмотрению исключительно. В случае, когда даритель решает передать, например, родственнику имеющуюся в его собственности квартиру, в которой он проживает, стоит помнить о том, что вместе с правом собственности он теряет и право пользования квартирой, и дальнейшее проживание в квартире, может осуществляется с согласия нового собственника квартиры, например в качестве члена семьи. Собственник и определяет дальнейшую юридическую судьбу принадлежащего ему имущества, т.е. решать продавать квартиру или нет будет только собственник квартиры. Соответственно новый собственник может выселить вас из квартиры в любой момент, и закон будет на его стороне. Даже если в законе прописана возможность отменить договор дарения, как видите, это может быть достаточно сложно сделать, к тому же нужно нести судебные расходы, что тоже может быть обременительно для пенсионера", - прокомментировала ситуацию ситуацию Вице-президент Нотариальной палаты Югры, нотариус Сургута Елена Соловьева.