В Югре дочь выгоняет из дома 80-летнюю мать после подписания дарственной на жилье

16 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
(2016) | Фото: rosbalt.ru

В Югре дочь выгоняет из дома 80-летнюю мать после подписания дарственной на жилье

В Урае дочь выгоняет из дома свою 80-летнюю мать, после того, как та подписала дарственную на дом и земельный участок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе нотариальной палаты Югры.

Дарственную на дом женщина оформила после того как перенесла инсульт и нуждалась в посторонней помощи. Отношения с дочерью у нее были натянутыми, а потому, чтобы та согласилась за ней ухаживать, женщина подарила ей свой дом. Однако за время совместного проживания отношения между матерью и дочерью разладились окончательно. Дочь съехала на съемную квартиру, но после вернулась и попыталась выгнать из дома пенсионерку, поскольку право на владение недвижимостью перешло ей. Конфликт закончился дракой без вызова полиции, сообщают в нотариальной палате.

После пенсионерка попыталась в судебном порядке расторгнуть договор дарения, но у нее это не вышло.

"Нужно понимать, что дарение означает переход права собственности одаряемому (тому, кому вы дарите). И одаряемый будет вправе владеть, пользоваться и распоряжаться подаренным ему имуществом по своему усмотрению исключительно. В случае, когда даритель решает передать, например, родственнику имеющуюся в его собственности квартиру, в которой он проживает, стоит помнить о том, что вместе с правом собственности он теряет и право пользования квартирой, и дальнейшее проживание в квартире, может осуществляется с согласия нового собственника квартиры, например в качестве члена семьи. Собственник и определяет дальнейшую юридическую судьбу принадлежащего ему имущества, т.е. решать продавать квартиру или нет будет только собственник квартиры. Соответственно новый собственник может выселить вас из квартиры в любой момент, и закон будет на его стороне. Даже если в законе прописана возможность отменить договор дарения, как видите, это может быть достаточно сложно сделать, к тому же нужно нести судебные расходы, что тоже может быть обременительно для пенсионера", - прокомментировала ситуацию ситуацию Вице-президент Нотариальной палаты Югры, нотариус Сургута Елена Соловьева.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Югре дочь выгоняет из дома 80-летнюю мать после подписания дарственной на жилье

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дарственная, жилье, пенсионерка, мать, дочь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети