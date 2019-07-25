Суд запретил эксплуатацию омского аэропорта имени Егора Летова

В Омской области суд запретил эксплуатацию частного аэропорта Поповка, который носит имя известного рок-музыканта Егора Летова.

Как говорится в тексте решения, запрет связан с использованием взлетно-посадочной площадки, поскольку она располагается на участках сельхозназначения. Ранее местные жители написали коллективную жалобу в транспортную прокуратуру, где провели проверку и обратились в суд.

В результате тот запретил использование ВПП. Кроме этого, хозяин аэропорта заплатит штраф в 30 тыс. руб.

Как напоминает Infox.ru, имя Егора Летова было присвоено аэродрому Поповка после того, как рокера отказались включать в финальный список конкурса "Имена России", по итогам которого определялись названия крупных российских аэропортов.

Сегодня стало известно, что в аэропортах могут ввести обязательные проверки авиакеросина перед заправкой самолетов.