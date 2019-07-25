СМИ: Трагедия в "Холдоми" может ударить по бизнесу на детских лагерях

Трагедия в "Холдоми", точнее, последовавшие за гибелью детей проверки, могут привести к массовым закрытиям лагерей. Кроме того, напуганные родители и сами отменяют бронирования и забирают детей из мест летнего досуга.

Этим летом в детские лагеря в России было продано около 150 тыс. путевок на 4,5 млрд руб, пишет "Коммерсант". Сегмент детского отдыха всегда был невелик, а после трагедии спрос может заметно упасть. На восстановление, полагают эксперты, уйдет не меньше двух лет.

Трагедия в детском лагере в Хабаровском крае стала причиной массовых проверок детских лагерей по всей стране, сообщил изданию председатель Союза организаторов детского активного отдыха Сергей Грицун. По его словам, в некоторых случаях речь шла о единичных проверках со стороны МЧС и Роспотребнадзора, в некоторых лагерях ждут повторных инспекций.

По оценкам Delloite, в 2017 году в России детей в лагеря отправили 6,2 млн семей, объем рынка детского туризма составил около 90 млрд руб. Масштабы рынка примерно таковы и сейчас. Всего в стране работают 45 тыс. лагерей, 2 тыс. из них — палаточные.

На это лето было продано суммарно 300 тыс. путевок в палаточные лагеря, из них около 150 тыс. еще не использованы. При средней стоимости поездки 30 тыс. руб. их общая стоимость может достигать 4,5 млрд руб.