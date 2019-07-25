16 Августа 2020
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США, Куба, флаги (2017) | Фото: www.bbc.com

Ученые: У дипломатов США после работы на Кубе произошли изменения в мозге

Ученые Университета Пенсильвании опубликовали результаты МРТ-исследования мозга 40 американских дипломатов, которые работали в посольстве США в Гаване в 2016–2017 годах.

Ранее Госдепартамент США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства на Кубе подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. У пострадавших проявились такие симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон - "синдром Гаваны".

Гавана заявляет об отсутствии доказательств воздействий подобного оружия на американских дипломатов.

Исследования проводили на 23 мужчинах и 17 женщинах из числа сотрудников дипмиссии. В качестве контрольной группы обследовались 48 взрослых американцев, не бывавших на Кубе.

Выяснилось, что у пострадавших значительно меньше объем белого вещества при одинаковом объеме серого вещества, больше объем серого вещества промежуточного мозга и мозжечка. Также имеются отклонения, которые могут сказываться на качестве зрения и слуха, пишет "Коммерсант".

По словам авторов исследования, факт изменений в мозге налицо. При этом выявленные особенности не похожи на те, что появляются при черепно-мозговых травмах или сотрясении мозга.

Напомним, в январе этого года ученые заявили о том, что записи "акустических атак" на американских дипломатов на Кубе совпадают с записями звуков, издаваемых сверчками, обитающими в странах Карибского бассейна.

Выводы исследователи сделали, проанализировав единственную доступную аудиозапись "акустической атаки" на американское посольство в Кубе, опубликованную изданием Associated Press.

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Ученые: У дипломатов США после работы на Кубе произошли изменения в мозге

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Теги: куба, дипломаты сша, ученые



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