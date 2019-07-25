Прокуратура ищет виновных в гибели водителя манипулятора у Макаровского моста в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку соблюдения техники безопасности после гибели водителя манипулятора у Макаровского моста.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось сегодня утром на строительной площадке по улице Челюскинцев: при перевозке бортового камня с помощью манипулятора на территории стройплощадки произошло возгорание в результате столкновения стрелы манипулятора с линией электропередач. Водитель сгоревшего крана погиб.

Как выяснили в надзорном ведомстве, строительные работы на мосту выполняются ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" с привлечением ООО СТК "Элитстрой", предоставившим спецтехнику. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.