16 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
екатеринбург макаровский мост реконструкция (2018) | Фото: Накануне.ru

Прокуратура ищет виновных в гибели водителя манипулятора у Макаровского моста в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку соблюдения техники безопасности после гибели водителя манипулятора у Макаровского моста.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось сегодня утром на строительной площадке по улице Челюскинцев: при перевозке бортового камня с помощью манипулятора на территории стройплощадки произошло возгорание в результате столкновения стрелы манипулятора с линией электропередач. Водитель сгоревшего крана погиб.

Как выяснили в надзорном ведомстве, строительные работы на мосту выполняются ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" с привлечением ООО СТК "Элитстрой", предоставившим спецтехнику. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

На Макаровском мосту горит кран-манипулятор(2019)|Фото: vk.com/te_ekb

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Прокуратура ищет виновных в гибели водителя манипулятора у Макаровского моста в Екатеринбурге

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Теги: Макаровский мост, прокуратура, проверка, Екатеринбург



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