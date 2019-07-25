16 Августа 2020
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Место пожара в детском лагере в Хабаровском крае (2019) | Фото: Следственный комитет РФ

Арестован директор сгоревшего палаточного лагеря под Хабаровском

Суд арестовал на два месяца директора лагеря "Холдоми", где при пожаре погибли дети, сообщает "Интерфакс".

Максим Кузнецов пробудет под стражей как минимум до 22 сентября.

Напомним, в результате пожара в палаточном лагере под Хабаровском погибли четверо детей. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, находившийся в палатке, где спали девочки. 24 июля объявлен трехдневный траур.

СКР 23 июля сообщил о задержании директора лагеря Максима Кузнецова и учредителя ООО "Экстрим Сервис" Виталия Бурлакова.

По делу о пожаре также задержан сотрудник МЧС по Солнечному району Эдуард Новгородцев. Как считают следователи, именно он в июле этого года проводил проверку в лагере и выявил нарушения противопожарных норм, однако никаких мер по их устранению не принял. Против него возбудили уголовное дело о халатности.

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Арестован директор сгоревшего палаточного лагеря под Хабаровском

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Теги: холдоми, лагерь, пожар



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