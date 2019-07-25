16 Августа 2020
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прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

Ямал получит прокурора с Колымы

Депутаты заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа одобрили кандидатуру Анатолия Васильева на должность прокурора округа. Решение принято по итогам заочного голосования, передает корреспондент Накануне.RU.

Анатолий Васильев работает прокурором Магаданской области. За него проголосовали 17 из 22 депутатов. Два парламентария не голосовали, еще двое воздержались.

Васильев ранее занимал должность прокурора Еврейской автономной области, на Магадане он работает с 2012 г. Васильев имеет звание "Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации", награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", знаком отличия "За верность закону" II степени.

Прокурором ЯНАО является Александр Герсименко. По данным СМИ, он может возглавить Уральскую транспортную прокуратуру.

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Ямал получит прокурора с Колымы

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Теги: Анатолий Васильев, Законодательное собрание ЯНАО



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Ранее 11.12.2019 07:39 Мск Прокурор Ямала назначен Уральским транспортным прокурором

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