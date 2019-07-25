Нотр-Даму предрекли обрушение из-за аномальной жары

Аномальная жара может привести к обрушению сводов собора Парижской Богоматери, весной пострадавшего от сильного пожара.

Как заявил главный архитектор, отвечающий за реставрацию Нотр-Дама, Филипп Вильнев, "в то время, пока я с вами говорю, своды могут обрушиться, потому что с 15 апреля мы не могли получить доступ к ним ни сверху, ни снизу".

Из-за жары швы в каменной кладке могут потерять свои связующие свойства и структуру, "из-за чего сводчатый потолок может обрушиться", пояснил он.

При этом архитектор также отметил, что во время тушения пожара камень впитал в себя много воды и с тех пор не подвергался никакому воздействию, передает ТАСС.

Напомним, пожар в соборое начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром 16 апреля. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы, а также большую часть кровли.

На восстановление собора Парижской Богоматери было пожертвовано более € 900 млн ($1,1 млрд). При этом французские миллиардеры, которые публично обещали миллионы долларов на восстановление собора Парижской Богоматери, не заплатили ни копейки на восстановление национального памятника.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери должен быть реконструирован за пять лет.