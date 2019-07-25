В Тюмени иностранец насмерть сбил судью

26-летнего жителя Таджикистана судят в Тюмени за то, что он, управляя "Газелью", насмерть сбил судью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры области.

5 июня водитель грузовой "Газели" на нерегулируемом перекрестке улиц Льва Толстого и Уральской, поворачивая налево, не уступил дорогу 73-летней судье (в отставке) и сбил её. 9 июня жертва кончалась в больнице от переломов костей свода и основания черепа. Водителя арестовали.

На допросе злоумышленник рассказал, что в 2017 г. был выдворен из России, въезд в страну ему был запрещен. Вскоре он поменял имя и фамилию, через Красноярск вернулся в РФ и оттуда приехал в Тюмень. Вину в ДТП он признал частично. Ему грозит до пяти лет колонии.